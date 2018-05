Encomendas à indústria dos EUA sobem 2,1% em maio As encomendas à indústria de bens manufaturados dos EUA aumentaram US$ 9,9 bilhões em maio, ou 2,1%, para US$ 485 bilhões, na comparação com abril, informou o Departamento do Comércio. Em abril, as encomendas haviam subido 1,3%. O avanço de maio ficou ligeiramente acima da alta de 2,0% prevista por economistas consultados pela Dow Jones.