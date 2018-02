Encomendas à indústria dos EUA sobem em setembro

As encomendas de bens de capital não relacionados à defesa e excluindo aviões aumentaram 1,8% em setembro. Esse dado é considerado um termômetro do gasto com investimentos. Já as encomendas de bens duráveis cresceram 1,4% em setembro - na semana passada, uma estimativa preliminar apontou alta de 1%. As encomendas de bens não-duráveis subiram 0,6% no mesmo período.

De acordo com o Departamento de Comércio, as encomendas ainda não atendidas, um sinal da demanda futura, recuaram pelo 12º mês consecutivo, a uma taxa de 0,4%. A demanda por bens do setor de transporte aumentou 2%. As informações são da Dow Jones.