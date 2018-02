Encomendas à indústria na zona do euro sobem acima do esperado As encomendas na indústria na zona do euro se apresentaram mais fortes do que o esperado em novembro, principalmente graças à demanda por navios, trens e aviões, segundo dados divulgados nesta quarta-feira. De acordo com a agência de estatísticas da União Européia (Eurostat), as encomendas nos 13 países que usam o euro aumentaram 2,7 por cento na comparação mês a mês e 11,9 por cento em relação ao ano anterior. Economistas ouvidos pela Reuters previam uma expansão mensal de 1,4 por cento e anual de 9,2 por cento. Sem o peso dos equipamentos de transporte, no entanto, as encomendas subiram apenas 0,6 por cento no mês e 6,6 por cento na comparação contra novembro do ano anterior. Novas encomendas indicam o nível futuro de expansão da indústria e da atividade econômica, o que pode afetar decisões do Banco Central Europeu (BCE) sobre a política de juros. O mercado espera que o BCE, que quer manter a inflação anual abaixo dos 2 por cento, mantenha a taxa de juros em 4,0 por cento por algum tempo, apesar de ameaças de desaceleração econômica.