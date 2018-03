Encomendas às indústrias nos EUA crescem acima do esperado As encomendas às indústrias norte-americanas registraram o melhor desempenho desde julho do ano passado, crescendo acima do esperado em janeiro. O dado forneceu uma nova evidência de que o enfraquecido setor manufatureiro pode estar iniciando um movimento de recuperação. O Departamento do Comércio informou que as ecomendas aumentaram 2,1%, para um total de US$ 327,11 bilhões, após um crescimento revisado de 0,3% em dezembro. Inicialmente, o departamento havia anunciado expansão de 0,4% do movimento de encomendas em dezembro. O crescimento das encomendas superou a expansão de 1,4% prevista por analistas. As encomendas de bens duráveis, anunciadas previamente na semana passada, foram revisadas para uma alta de 2,9%, do crescimento de 3,3% anunciado anteriormente. Excluindo itens relacionados a transportes, as encomendas aumentaram 1,5%. As informações são da Dow Jones.