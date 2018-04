Encomendas de bens duráveis caem em junho nos EUA

Economistas esperavam queda de 0,5% nas encomendas em junho. Excluindo o segmento de transportes, as encomendas de bens duráveis subiram 1,1% em junho. As encomendas de aviões comerciais cederam 38,5% em junho, refletindo, em parte, atrasos na produção do novo 787 Dreamliner da Boeing. Já as encomendas de veículos motores caíram 1%.

As encomendas de bens de capital (máquinas e equipamentos) não relacionados ao setor de defesa e excluindo aeronaves, considerado um indicador do investimento de capital das empresas, subiram 1,4% em junho, após alta de 4,3% em abril. As encomendas de bens duráveis excluindo o setor de defesa cederam 0,7% em junho, depois de subirem 0,9% em maio. As informações são da Dow Jones.