Encomendas de bens duráveis dão salto inesperado nos EUA As encomendas de bens duráveis às indústrias americanas deram um salto em julho, recuperando-se após a forte queda registrada no mês anterior, reforçando as expectativas de que a melhora da economia está ganhando vigor. O Departamento do Comércio informou que as encomendas de bens duráveis, itens com duração de três ou mais anos, subiram 8,7%, para um total de US$ 179,74 bilhões no mês passado, o que correspondeu à maior alta desde outubro de 2001. O crescimento das encomendas foi observado em uma ampla gama de setores, com exceção dos pedidos de bens de capital relacionados à área de Defesa e de equipamentos elétricos. O aumento superou largamente as expectativas dos analistas. O consenso médio dos analistas consultados pela Dow Jones Newswires era de expansão de 1,5% no mês. O inesperado crescimento das encomendas de bens duráveis deve dinamitar as expectativas de corte nas taxas de juro nos EUA. A alta de julho sucede à revisão em baixa dos dados de junho, que apontaram queda de 4,5% das encomendas, ante estimativas anteriores que indicaram recuo de 4,1%. Excluindo as encomendas de transportes, os pedidos de bens duráveis cresceram 3,9%, completando quatro meses de alta nos últimos cinco meses. As encomendas relacionadas à área de transportes dispararam 20,8% em julho, alavancadas pela decolagem de 121,6% das encomendas de aviões e componentes para aeronaves comerciais e de 134,6% dos pedidos de aviões e equipamentos para aeronaves de defesa. As encomendas de automóveis e autopeças cresceram 7,5%. Os bens de capital de defesa caíram 14,3% em julho, após alta de 18,2% em junho. Se os números relacionados a defesa fossem excluídos, o desempenho das encomendas teria crescido 7,3% em julho, registrando alta histórica. As informações são da Dow Jones.