Encomendas de bens duráveis nos EUA sobem menos que o esperado As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos subiram 1,4 por cento em junho, informou o governo nesta quinta-feira. Em maio, as encomendas recuaram 2,3 por cento, segundo o Departamento de Comércio. Analistas consultados pela Reuters esperavam aumento de 1,8 por cento no mês passado.