Encomendas de bens duráveis sobem 1% nos EUA As encomendas de bens duráveis subiram 1% em setembro para o patamar sazonalmente ajustado de US$ 165,67 bilhões, informou o Departamento do Comércio. Economistas esperavam alta de 1,5%. As encomendas de bens duráveis em agosto caíram, em termos não revisados, 2,6%. As encomendas de bens de capital que não incluem o setor de defesa e excluindo aeronaves, indicador de investimento de capital, cresceram 2% em setembro, após alta de 0,8% em agosto. No acumulado do ano, as encomendas de bens duráveis caíram 24,1%, em termos não ajustados, em relação ao mesmo período do ano passado.