Encomendas de máquinas caem no Japão As encomendas de maquinários caíram 1,8% em abril frente a março, mas a variação foi inferior a previsão de retração de 2,8% dos economistas. Em março, as encomendas haviam registrado queda de 3,8%. Contínuas quedas podem indicar pouca disposição de investimento das empresas durante o ano, já que o nível das encomendas de máquinas é um sinalizador da intenção de investimento para os próximos seis meses. As informações são da Dow Jones.