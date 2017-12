Encontrado barco que naufragou com presidente da Michelin a bordo Especialistas localizaram o barco pesqueiro "Liberté" que naufragou na costa atlântica da França na semana passada com Edouard Michelin, presidente da maior fabricante de pneus do mundo, a bordo, informaram autoridades locais neste domingo. O corpo de Michelin, de 42 anos, foi encontrado na sexta-feira na costa da Bretanha. Não há vestígios do cadáver de Guillaume Normant, seu companheiro de pesca. O naufrágio está sendo investigado pela promotoria de Quimper. A embarcação foi encontrada a 15 quilômetros da costa da ilha de Sein, disse o capitão Jean-Marie Figue, da autoridade portuária local. Um robô não encontrou sinais de Normant na embarcação, parada a 70 metros de profundidade no leito marinho.