Encontre um parceiro de viagem pela Internet Viajantes que procuram parceiros para viagens nacionais ou internacionais podem encontrar boas informações e novos amigos na Internet. Os sites www.clubedeviagem.com.br e www.oviajante.com realizam um intercâmbio de informações e roteiros de viagem entre turistas que pretendem encontrar um companheiro de viagem para dividir despesas, baratear o passeio e trocar informações sobre os mais diversos destinos de viagem pelo mundo. No site www.clubedeviagem.com.br, os parceiros de viagem podem ser encontrados no link compartilhar. O visitante do site entra nesta página é se cadastra seu nome, sexo, idade, preferências e exigências (como não aceitar fumantes), destino da viagem, época pretendida para o embarque e um e-mail para contato. O viajante pode colocar também, o que gosta de fazer e os tipos de locais onde prefere passear. Viajar com um companheiro conhecido recentemente pode se tornar uma experiência boa, mas pode haver inconvenientes dependendo de como os parceiros interagirem. O diretor do site www.oviajante.com, Zizo Asnis, ressalta que viajar acompanhado, mesmo que com um desconhecido, é mais vantajoso, principalmente se a viagem é internacional. "É certo que existe o risco de viajar com um ´mala´ ou com uma pessoa desonesta. Mas através da troca de informações via e-mail e até por telefone dá para fazer uma triagem", argumenta. O diretor do site www.clubedeviagem.com.br, Renato Brenol Andrade, ressalta que as vantagens de se encontrar um parceiro de viagem são financeiras e sociais. "O turista que viaja sozinho tem dificuldades de conseguir bons preços em pacotes de viagens". Renato destaca que as acomodações individuais chegam a custar entre 25% e 30% a mais sobre o preço do apartamento duplo. "Nas excursões para o exterior, a diferença no total dos pacotes chega a ser de US$ 700,00", alerta. Os sites oferecem vários serviços O Clube de Viagem também reúne grupos de pessoas que pretendem visitar um mesmo roteiro e negociam um preço mais barato com as agências de viagem. "Nossa intenção é baratear os custos dos viajantes. Quanto maior o grupo, mais fácil negociar preços com as agências e operadoras de viagem", explica. Renato conta que em alguns casos o preço chega a ser até metade do preço para quem escolhe viajar em grupo. O site tem como objetivo funcionar como ponto de encontro entre viajantes que não tenham muitas oportunidades de conhecer pessoas que gostem de viajar. "Nossa intenção é interligar pessoas que gostem de viajar para os mesmos destinos e gostem das mesma aventuras", avisa Zizo Asnis. O www.oviajante.com.br pretende, além da parceira de viagem, fornecer informações e fotos sobre diversos roteiros de viagens por todo o mundo, através de relatos e experiências vividas por viajantes de todo o Brasil. "O turista pode fazer novos amigos de viagem e ainda buscar informações sobre os mais variados roteiros de viagens no Brasil e no mundo", informa Asnis. Veja nos links abaixo outras matérias com opções para as férias de julho. Consulte também o caderno de turismo d´O Estado de São Paulo, que sai toda terça-feira, do Jornal da Tarde, que sai aos domingos, e o site de turismo do www.estadao.com.br