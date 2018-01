Encontro da Argentina com o FMI foi "construtivo" O diretor-gerente do FMI, Horst Köhler, e a vice-diretora-gerente, Anne Krueger, concluíram um encontro com o ministro da Economia da Argentina, Roberto Lavagna, dizendo que eles tiveram "um diálogo construtivo e útil" para estabelecer o cenário para a avaliação do desempenho econômico do país. O porta-voz do FMI, Thomas Dawson, disse que "foi um diálogo construtivo e útil para preparar o caminho para a segunda missão de revisão que está marcada para começar em Buenos Aires na próxima semana".