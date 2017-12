Encontro em SP vira palco de elogios à cúpula árabe Um encontro de empresários brasileiros e árabes organizado nesta quinta-feira em São Paulo tornou-se palco de elogios dos dois lados à Cúpula da América do Sul e Países Árabes, encerrada ontem em Brasília. O evento de hoje, promovido pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira em parceria com a Agência de Promoção de Exportações (Apex-Brasil), tem por objetivo fortalecer as relações comerciais entre as duas regiões e contou com a presença de políticos e empresários. "Nossa alegria foi muito grande com a iniciativa do presidente Lula de reunir o mundo árabe e a América Latina", disse o secretário-geral da Liga dos Países Árabes, Amr Mussa, que também comentou a importância de uma aproximação de nações em desenvolvimento diante dos avanços da globalização. "Finalmente, a caminhada árabe-brasileira foi iniciada", acrescentou o secretário. Do lado do governo brasileiro, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse que os resultados da cúpula ainda devem levar algum tempo para aparecer, mas insistiu que o encontro abre perspectivas positivas para o relacionamento entre o Brasil e os Países Árabes. Já o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que esteve no evento para assinar um protocolo de cooperação com a Liga dos Países Árabes, destacou o potencial do comércio exterior entre as duas regiões e afirmou que a cúpula concluída ontem representa uma iniciativa importante.