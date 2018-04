Encontro será na cidade destruída por terremoto

A terra tremeu a 4,1 graus na escala Richter em L?Aquila, na região italiana de Abruzzo, na última sexta-feira. Tremores mais brandos nos dias anteriores já haviam dado um sinal de risco para a cúpula do G-8 (grupo dos sete países mais industrializados e a Rússia), que vai reunir 39 chefes de Estado entre os dias 8 e 10 na mesma L?Aquila destruída por um terremoto de 6,7 graus em abril. Mas o primeiro-ministro Sílvio Berlusconi manteve sua decisão populista de sediar o encontro no local, a 100 quilômetros de Roma, sob o pretexto de que os 220 milhões necessários para o evento seriam mais bem empregados na reconstrução da cidade. "Sabemos que os tremores têm sido frequentes, mas os italianos nos dão garantias de que não há risco", afirmou um ressabiado assessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi convidado para acompanhar o evento ao lado dos líderes da África do Sul, da China, da Índia e do México, o chamado G-5, e mais o do Egito. A decisão de Berlusconi de transferir a reunião de cúpula de La Maddalena, na ilha de Sardenha, para a região que sepultou 296 vítimas do terremoto de abril, não chegou a ser questionada por nenhum dos países do G-8 e muito menos pelo G-5. Como estava ligada a uma causa humanitária, as chancelarias se acomodaram na saia-justa. Na última sexta-feira, os governos da França, Alemanha, Inglaterra e Rússia mostraram-se cientes dos novos tremores. Mas não recuaram da presença de seus líderes. O governo Berlusconi, de fato, injetou milhões nos últimos três meses para a rápida construção de uma estrutura capaz de hospedar os chefes de Estado e de sediar as reuniões em L?Aquila. Um aeroporto foi construído em Preturo, a seis quilômetros, em apenas 35 dias. Os chefes de Estado do G-8 e do G-5 serão hospedados no Quartel da Guarda de Coppito, uma paróquia de L?Aquila. Mas boa parte do patrimônio histórico da cidade, fundada no século 13 pelo imperador Frederico 2º, continua em ruínas. Assim como nos encontros anteriores do G-8, a estrutura de trabalho para a imprensa foi montada em local afastado - em Chieti, a 90 quilômetros de L?Aquila. A mudança abrupta do cenário para o encontro do G-8, no fim de abril, invalidou os dois anos de trabalho de logística do governo italiano para realizar a reunião na Sardenha. Mas a decisão trouxe um inesperado alívio para Berlusconi, que se vê no centro de um escândalo de contratação de prostitutas para festas com políticos em sua mansão na Villa Certosa, que fica na mesma Sardenha.