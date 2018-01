Endesa aumenta participação na Cerj A Endesa aumentou sua participação no capital acionário da Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj). A operação foi feita por meio do grupo Enersis, braço da espanhola para investimentos na América Latina. Com o aumento, a Endesa passa a deter 92% do capital e a outra acionista da empresa, a Electricidade de Portugal (EDP), teve reduzida sua participação de 11,3% para 7,7%. Os minoritários caíram para 0,3%. O fato permitiu à Cerj reduzir sua dívida total de R$ 1,5 bilhão para R$ 800 milhões. Isso porque a operação, de US$ 240 milhões, foi feita com a troca de uma dívida que a distribuidora havia contraído com o grupo em 1998. Além da Cerj, a Endesa controla também a Companhia de Eletricidade do Ceará (Coelce).