Endesa deixa de investir na América Latina A companhia espanhola de energia Endesa anunciou hoje em Madri que está congelando seus investimentos na América Latina, enquanto concentrará seus recursos no mercado energético da Espanha. O plano de investimentos da companhia até 2006 soma 13 bilhões de euros (cerca de US$ 11,5 bilhões), cifra 35% menor ao programado no ano passado para o período 2001/2005 (20 bilhões de euros). Esses recursos serão direcionados ao mercado espanhol. De acordo com a direção da Endesa, a redução de seus investimentos para o período 2002/2006 se deve basicamente ao congelamento das transferências para a América Latina e à diminuição de seus projetos não-energéticos. Os executivos da companhia explicaram ainda que os objetivos da empresa se concentram em não perder a liderança no mercado energético espanhol e em melhorar os seus serviços.