Endividados terão chance de renegociar em Feirão Limpa Nome em novembro

Em tempos de crise, manter as contas em dia não é uma das tarefas mais fáceis. Para quem está no vermelho, uma boa chance de sair do endividamento pode ser o Super Feirão Limpa Nome promovido pelo SerasaConsumidor, um braço do Serasa Experian. O evento vai de 3 a 7 de novembro no Rio de Janeiro e de 24 a 28 do mesmo mês em São Paulo, ambos das 8h às 18h (veja abaixo os endereços).

De qualquer cidade, também será possível renegociar as dívidas online. O prazo será de 3 a 14 de novembro.

Nas quatro edições anteriores, os descontos chegaram a até 95%. De acordo com dados do Serasa, mais de 57 milhões de consumidores estão inadimplentes no País.

Qualquer pessoa que tenha uma dívida pode participar do evento. Para quem vai comparecer ao evento presencialmente, basta levar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou um documento com foto (RG ou Carteira de Trabalho). Tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo será possível consultar a situação das dívidas no próprio feirão.

Para quem já tem ideia de como está a situação da sua dívida, basta ir diretamente no estande da empresa credora. No Rio de Janeiro, o feirão ocorre no estacionamento do Shopping Nova América, na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, 126 - Del Castilho. Em São Paulo, será no estacionamento do Shopping Itaquera, Avenida José Pinheiro Borges, s/n, na Zona Leste da capital paulista.

Quem for renegociar pela web, basta acessar www.serasaconsumidor.com.br/superfeirao e preencher o cadastro solicitado. Feito isso o consumidor será direcionado para a página do feirão, onde estarão listadas todas as empresas que participam do evento. O contato poderá ser direto com a empresa ao clicar no nome da companhia. Será apresentado a dívida em aberto e os canais de comunicação (telefones, e-mail ou chat).

Recomendações. Antes de participar do feirão, o SerasaConsumidor sugere que o consumidor separe bem as dívidas que possui. A dica é priorizar as que têm maior valor ou aquelas que possuem maiores juros. Outra sugestão é ter em mente quanto pode ser disponibilizado do orçamento para pagar as dívidas. Procurar uma pessoa de confiança e ter calma na hora de renegociar também são orientações do Serasa. "O primeiro passo definitivamente é conhecer as dívidas. Colocar na ponta do lápis e negociar com o credor. É importante frisar que, por ser um momento de crise, as empresas estão dispostas a resolver o problema do endividamento. O feirão vai unir as duas partes - companhias e consumidores - para uma resolução mais rápida", diz o gerente de recuperação do Serasa, Raphael Salmi.

Além da oportunidade de negociar os débitos, o feirão também contará com palestras de educação financeira promovidas pelo Serasa. O objetivo é evitar que as pessoas voltem a se endividar e ficar inadimplentes no futuro. "O brasileiro tem o costume de não ser educado financeiramente. A gente começou a ter acesso ao crédito de uns dez anos para cá e estamos aprendendo com os erros. No feirão teremos palestras de educação financeira. Será grátis para quem participar do evento", explica Salmi.

Serviço:

1 - Feirão Limpa Nome Online

Data: de 3 a 14 de novembro

Horário: 24 horas por dia

Acesse www.serasaconsumidor.com.br/superfeirao e preencha o cadastro.

2 - Feirão Limpa Nome - Rio de Janeiro - RJ

Data: de 3 a 7 de novembro.

Horário: das 8h às 18h.

Local: Shopping Nova América - Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, 126, Del Castilho.

*Imprescindível levar CPF e um documento de identidade com foto (RG ou Carteira de Trabalho).

3 - Feirão Limpa Nome - São Paulo - SP

Data: de 24 a 28 de novembro.

Horário: das 8h às 18h.

Local: Shopping Itaquera - Av.José Pinheiro Borges, s/n, na Zona Leste de São Paulo.

*Imprescindível levar CPF e um documento de identidade com foto (RG ou Carteira de Trabalho).

Acesse o site para ver a lista de empresas participantes do feirão: www.serasaconsumidor.com.br/superfeirao