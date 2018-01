Endividamento chega a 61% e prejudica vendas no Natal O nível de endividamento atingiu em dezembro 61% do consumidores paulistanos, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) com um total de 1.360 consumidores da capital paulista. Deste total, 43% estão com suas contas em atraso, o que, de acordo com o presidente da entidade, Abram Szajman, fará com que o paulistano tenha um Natal apertado. Em dezembro, segundo a Fecomercio-SP, o nível de endividamento oscilou negativamente 9 pontos porcentuais, em relação a novembro, mas a inadimplência subiu outros 9 pontos na mesma base de comparação. Esse foi o segundo pior resultado do ano, de acordo com Szajman. Para ele, o pagamento do 13º salário servirá de alento aos consumidores, mas não resolverá o problema por inteiro. "O 13º salário deverá ser, em boa parte, canalizado para o pagamento de dívidas, reduzindo as possibilidades de compra e o nível de consumo neste final de ano", explicou. A situação mais complicada, segundo a Peic, é entre os paulistanos que ganham até três salários mínimos. Os endividados neste extrato de renda somam 76%, dos quais 60% estão inadimplentes. Na faixa de três a dez salários mínimos, o nível de endividamento, gira em torno de 70%, sendo que 39,5% estão com suas contas atrasadas há mais de um mês. A situação é um pouco mais confortável entre os consumidores que ganham acima desta faixa de renda: o nível de endividamento é de 36,8% e a inadimplência é de 20,6%. Mulheres A pesquisa mostrou também que as mulheres estão mais endividadas do que os homens em dezembro, numa proporção de 62% contra 60,4%, e que a inadimplência é ligeiramente maior em dezembro entre as pessoas com menos de 35 anos de idade: 43,3% ante 42% entre as pessoas com mais de 35 anos. O levantamento geral da Fecomercio-SP mostrou ainda que os endividados de ambos os sexos estão com 32% da renda comprometida, 1 ponto porcentual a menos que em novembro, e que 52% confirmaram que o prazo de pagamento previsto das dívidas varia entre três meses e um ano. Szajman considera provável que o aumento da renda do trabalhador, embora discreto, tenha impactado de maneira positiva o comprometimento da renda dos endividados, item que apresenta queda desde agosto. "Isto representa um alívio, não apenas para o consumidor, mas também para o comércio, pois ajuda a inadimplência a recuar", disse. A Peic mostrou que pelo menos 67% dos 1.360 consumidores entrevistados na capital paulista afirmaram que pretendem pagar total ou parcialmente os débitos. Em novembro, este porcentual era de 64%.