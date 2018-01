Endividamento consumiu ganhos de distribuidoras, diz UFRJ O excessivo endividamento das distribuidoras de energia é um complicador "adicional" e "relevante" para o setor. A avaliação é do coordenador do programa de pós-graduação da Coppe/UFRJ, Maurício Tolmasquim, que concluiu um extenso trabalho sobre a evolução dos principais indicadores econômicos e operacionais das distribuidoras de energia elétrica nos últimos cinco anos. "As empresas, em sua maioria, estão muito endividadas e com baixa capacidade de investimentos. E isso vai dificultar a expansão do setor", afirmou. Tolmasquim analisou os balanços das distribuidoras até junho e constatou que as 21 maiores distribuidoras tinham dívidas de R$ 32,7 bilhões no final de junho. Em pelo menos dez companhias, a dívida superava o faturamento anual. Essa situação se agravou nos últimos meses, pois quase 70% das dívidas eram indexadas ao dólar, que registrou forte aumento desde junho. "O paradoxo é que essas empresas deveriam estar apresentando excelente saúde financeira, considerando que houve um expressivo aumento das tarifas dos serviços elétricos e uma grande redução no número de empregados", observou Tolmasquim. Na avaliação do técnico, um dos formuladores do novo plano para o setor preparado pelo governo petista, essa contradição resultou da estratégia errada das empresas elétricas que fizeram pesados investimentos, inclusive a compra de outras empresas, através de endividamento. "O endividamento corroeu os ganhos operacionais, que foram muito grandes. Em algumas empresas, o faturamento líquido por consumidor mais do que dobrou nesse período", observou Tolmasquim. É o caso, por exemplo, da Bandeirante (SP), AES-Sul (RS) e Elektro (SP), com aumento de 150,74%, 111,01% e 170,78%, respectivamente. O aumento médio das 21 distribuidoras ficou em 65,15% considerando o período 2001/1998, mostra o estudo. Tolmasquim não vê "solução fácil" para os problemas do setor. "Qualquer solução vai exigir intensa negociação", observa. E essa negociação seria quase "caso a caso", visto que os grupos que controlam as empresas não têm posições homogêneas. "A estratégia e as perspectivas das empresas européias são diferentes das empresas americanas, que não são as mesmas dos grupos nacionais", observou. A "última opção", na sua avaliação, seria envolver dinheiro público. "Toda a reforma do setor foi para reduzir a necessidade de investimentos públicos no setor. Por isso não faz sentido onerar o contribuinte com desembolsos adicionais", defende. E como as tarifas "já subiram muito", a solução mais viável seria atrair novos investidores para o setor ou exigir novos aportes de recursos dos controladores das distribuidoras de energia. O técnico da Coppe acredita que os fundos de pensão poderiam vir a se interessar por esse investimento, considerando que esses investidores precisam de ativos estáveis e de longo prazo.