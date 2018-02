Endividamento e inadimplência em SP têm leve queda em julho O número de endividados no município de São Paulo recuou em julho, enquanto a inadimplência teve discreta melhora, mostrou nesta segunda-feira pesquisa da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP). Segundo o levantamento, 57 por cento dos paulistanos estão endividados, ante 62 por cento em junho. A redução reflete a decisão do consumidor de quitar dívidas antes de assumir novos compromissos. Já em comparação com o mesmo período do ano passado, o indicador subiu 5 pontos percentuais. O número de inadimplentes caiu de 41 por cento em junho para 39 por cento. Na comparação anual, a queda foi de 1 ponto. "Mesmo com a queda do número de endividados em julho, o índice continua muito elevado... Torna-se necessário que o crescimento do crédito venha acompanhado pelo aumento da renda e do emprego", afirmou em nota o presidente da Fecomercio, Abram Szajman. O nível de inadimplência é maior entre os consumidores que ganham até três salários mínimos. O comprometimento da renda do consumidor com o pagamento de dívidas permaneceu em 32 por cento. A pesquisa é apurada mensalmente com pouco mais de 1.300 consumidores no município de São Paulo.