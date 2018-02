Endossos domésticos da Varig estão com pagamento em dia O diretor-presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (Snea), George Ermakoff, disse nesta terça-feira à Agência Estado que a Varig está em dia com o pagamento da compensação de passagens suas, feita por outras empresas aéreas em vôos domésticos. Ele explicou que é o Snea que administra a Câmara de Compensação de passagens para vôos domésticos. O sindicato apura, a cada dez dias, como está a situação dos pagamentos. Segundo Ermakoff, a Varig está sem nenhuma dívida no quesito desde a medição mais recente, realizada na terça-feira passada. Ele informou que o próximo levantamento será feito na próxima sexta-feira. Para vôos internacionais, porém, a TAM suspendeu na sexta-feira passada a compensação dos bilhetes da Varig, porque não estava recebendo os pagamentos. Como alegação, a aérea disse que a dívida chegou a US$ 1,5 milhão somente em junho. Ermakof explicou que a fiscalização dos endossos para vôos internacionais é atribuição da Associação Internacional do Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês).