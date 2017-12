Energia: apagão e feriados podem ser opção O plano do apagão prevê que os consumidores possam ficar até quatro horas sem energia elétrica. Essa é a alternativa mais drástica prevista no documento apresentado pelos técnicos à GCE, e prevê que os apagões sejam definidos pelas distribuidoras de energia elétrica. O plano do apagão prevê também feriados às sextas-feiras, podendo ser por região, ou feriados com cortes do fornecimento de energia. No caso de adoção dos feriados, é possível que a medida ocorra, por exemplo, no Sudeste, mantendo as demais regiões fora do feriado. A adesão ao racionamento tem ficado acima das metas do governo. Nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste, a economia de energia está em 23%, e no Nordeste, em 22,9%. O único problema é a Região Norte, que de 1.º a 9 de julho reduziu o consumo em 8,8%, para uma meta de 15% de economia. A equipe da GCE comemorou a economia no Sudeste e Centro-Oeste. O gasto ficou em 18.050 megawatts (MW) médios, ou seja, 20% abaixo do desempenho da segunda-feira anterior a 9 de julho - resultado atribuído ao feriado paulista. Os técnicos do governo ainda estão fazendo ajustes finos no plano. Ontem à tarde, foram realizadas reuniões na Agência Nacional de Energia Elétrica e no Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Uma das propostas é que a agência reguladora reduza o prazo mínimo para o corte de energia para o consumidor. A legislação atual determina que o aviso seja feito com 48 horas de antecedência. A equipe que trata do plano defende a redução do prazo para tornar mais ágil a ação das equipes que vão proceder os desligamentos. Outro ponto que está na pauta refere-se ao "gatilho" para que os apagões sejam colocados em prática, tratado com o ONS. Reservatórios alcançam nível esperado Os níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas nas Regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul do País estão dentro das expectativas dos técnicos da GCE. No Sudeste e Centro-Oeste, o conjunto de barragens encontra-se com 28,16% da capacidade coberta pela água. Isso é 0,76 ponto acima da previsão para o fim deste mês. Os reservatórios do Nordeste estão com 23,45% tomados pela água, ou seja, 2,52 pontos porcentuais além da meta do ONS para o dia 31 de julho. Nas Regiões Norte e Sul, os níveis das barragens estão respectivamente em 69,12% e 94,32%, não chegando a preocupar os técnicos do governo.