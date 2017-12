Energia: brasileiros escolherão o fornecedor O diretor geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), José Mário Abdo, anunciou hoje que, a partir deste sábado, será ampliada a abrangência do mercado do consumidor livre. Um maior número de grandes consumidores passam a ter liberdade de escolha do seu fornecedor de energia elétrica. Segundo ele, 50% do mercado consumidor, já incluindo pessoas físicas, terá acesso ao livre mercado em 2003. E a previsão da Aneel é que, até 2005, todo mercado consumidor brasileiro possa escolher o seu fornecedor de energia. Até o momento, apenas uma dezena desses consumidores tinham essa prerrogativa. Agora serão mais de mil consumidores, sendo que eles representam 20% do mercado de consumidores de energia no País. Empresas, que consumam mais de 3 megawatts ao mês, poderão escolher entre as 64 distribuidoras de energia do País, não tendo limitação de estado.