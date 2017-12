Energia: calcule sua quota e valor da sobretaxa Acompanhe abaixo passo a passo como calcular a cota de consumo de sua residência e o valor da tarifa, considerando as sobretaxas definidas pelo governo. As indicações abaixo se baseiam na proposta do governo, que está sendo questionada na Justiça. Veja nos links abaixo como o consumidor pode entrar na Justiça se discordar das medidas do governo. 1 - Como calcular o consumo médio: Recupere os consumos dos meses de maio, junho e julho de 2000 (que podem ser obtidos na sua última conta de luz, no campo "Consumo Registrado nos Últimos Meses - kWh". Some os três valores e divida o total por 3. O valor encontrado é a média de consumo da residência. Por exemplo: Casa de quem em 2000 consumiu 502 kWh em maio, 485 kWh em junho e 441 kWh em julho: 502 + 485 + 441 = 1.428 1.428/3 = 476 kWh (consumo médio, base de cálculo da cota) Exceções: para quem não teve consumo no período de maio a julho de 2000, a distribuidora poderá usar qualquer período de consumo dos últimos 12 meses. A orientação do governo é que a distribuidora use sempre três meses para o cálculo da média, mas pode haver exceções. Se precisar, a distribuidora pode usar apenas um mês como referência. 2 - Como calcular a cota máxima de consumo: A cota é o consumo máximo permitido para não sofrer corte de energia e corresponde a 80% do consumo médio calculado de acordo com o item 1 (acima). Obtenha seu consumo médio conforme o item 1. Multiplique este valor por 0,80. O resultado será a cota da residência. Por exemplo: 476 x 0,80 = 380 kWh (cota desta residência) Residência com consumo até 100 kWh não são obrigadas a reduzir o consumo. E nenhuma residência é obrigada a reduzir o consumo além de 100 kWh. Desta forma, se uma residência tiver consumo médio de 110 kWh, pela cota teria que cortar 20%, para 88 kWh. Mas, neste caso, o corte seria apenas para 100 kWh. 3 - Como calcular a sobretaxa (para consumo acima de 200 kWh): Acompanhe passo a passo como calcular o impacto da sobretaxa sobre sua tarifa: a) Deduza 200 kWh do seu consumo em junho de 2001. b) A diferença vai corresponder ao consumo chamado excedente. c) Sobre o consumo de junho de 2001, o consumidor pagará tarifa normal até o consumo de 200 kWh, multa de 50% sobre a parcela de consumo entre 200 e 500 kWh e multa de 200% sobre a parcela de consumo acima de 500 kWh. d) A conta total será a soma destes valores por faixa de consumo. Veja os exemplos considerando a tarifa básica da Eletropaulo no Estado de São Paulo, sem ICMS. O valor do consumo até 200 kWh pela tarifa normal é de R$ 0,18035 por kWh. No caso, a base de consumo de 200 kWh é R$ 36,07. Considerando a sobretaxa de 50%, a taxa na Eletropaulo sem ICMS vai para R$ 0,270525 por kWh. Considerando a multa de 200%, R$ 0,54105. Exemplo 1: Multa de 50% Consumidor que vai utilizar 250 kWh de energia em junho de 2001. Seu consumo excedente é de 50 kWh (sobretaxa de 50%). Valor da conta: a) Valor do consumo até 200 kWh 200 x 0,18035 = R$ 36,07 b) Valor do consumo excedente 50 x 0,270525 = R$ 13,53 Conta total sem imposto (a + b) 36,07 + 13,53 = R$ 49,60 Exemplo 2: Multa de até 200% Consumidor que vai utilizar 600 kWh de energia em junho de 2001. Seu consumo excedente é de 400 kWh. A sobretaxa é de 50% sobre o consumo excedente entre 200 kWh e 500 kWh (300 kWh) e de 200% sobre o consumo que exceder 500 kWh (100 kWh, no exemplo). Valor da conta: a) Valor do consumo até 200 kWh (tarifa normal) 200 x 0,18035 = R$ 36,07 b) Valor do consumo excedente até 500 kWh 300 x 0,270525 = R$ 81,16 c) Valor do consumo excedente superior a 500 kWh 100 x 0, 54105 = R$ 54,11 Conta total sem imposto ( a + b + c) 36,07 + 81,16 + 54,11 = R$ 171,34 4 - Bônus: Consumidores que economizarem além de 20% do consumo médio serão premiados: 1) Consumo de até 100 kWh: bônus de R$ 2,00 para cada R$ 1,00 economizado. 2) Consumo acima de 100 kWh: bônus de até R$ 1,00 para cada R$ 1,00 economizado (em relação ao valor máximo da cota). Exemplo para consumo de 400 kWh: a) Consumidor economiza 30%, acima da cota Consumo médio 400 kWh Consumo com redução de 30% 280 kWh Economia em relação à cota de 320 kWh 40 kWh Valor do consumo isento (até 200 kWh) 200 kWh x R$ 0,18035 = R$ 36,07 Valor do consumo com sobretaxa de 50% 80 kWh x R$ 0,270525 = R$ 21,64 Valor total da conta reduzida com sobretaxa e sem bônus R$36,00 + R$ 21,60 = R$ 57,71 Como poupou acima da meta, este consumidor terá direito a bônus. b) Cálculo do bônus Para saber o valor do bônus é preciso saber quanto o consumidor economizou em reais em relação ao valor da conta reduzida em 20% (limite da cota). Consumo médio 400 kWh cota (consumo médio menos 20%) 320 kWh valor do consumo isento (até 200 kWh) 200 kWh x R$ 0,18035 = R$ 36,07 valor do consumo com sobretaxa de 50% 120 kWh x R$ 0,270525 = R$ 32,46 valor total da conta reduzida com sobretaxa R$ 36,07 + R$ 32,46 = R$ 68,53 Quantia economizada = total da conta com redução de 20% - total da conta com redução de 30%. Exemplo: R$ 68,53 - R$ 57,71 = R$ 10,82 => este é o valor do bônus (o consumidor tem direito a até R$ 1,00 para cada R$ 1,00 economizado). c) Cálculo do valor total da conta com sobretaxa e bônus Total da conta com bônus = valor total da conta (com sobretaxa) - bônus Exemplo: R$ 57,71 - R$ 10,82 = R$ 46,89 Obs: Embora tenha direito ao bônus, o consumidor não terá o crédito do valor em sua conta. O prêmio será dado em contas futuras. No exemplo, a conta recebida terá o valor de R$ 57,71 sem ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), e de aproximadamente R$ 76,94 com imposto. 5 - Como calcular o valor da conta com ICMS: Para acrescentar o ICMS, basta considerar o valor total sem ICMS e dividir por um fator equivalente a: 1 - x, sendo x igual a alíquota de ICMS. No exemplo, sendo a alíquota de 25%, o fator seria de 0,75 (1 - 0,25). Considere por exemplo o valor de R$ 49,60. Dividindo por 0,75, chegamos ao valor de R$ 66,13 com imposto. Para obter o valor sem imposto faça a operação inversa. Considere o valor total com imposto (R$ 66,13) e multiplique pelo fator de 0,75. O resultado será de R$ 49,60 sem ICMS.