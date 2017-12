Energia: como reduzir o consumo dos computadores Como se pode reduzir o consumo de energia do computador? No que diz respeito a residências e pequenas empresas, os gastos de energia com o computador pesam pouco sobre o total. Já nas empresas, os gastos são consideráveis. Um computador raramente consome mais de 200 watts e um monitor passa um pouco dos 100 watts. Ainda assim, cada watt resulta em aquecimento e elevação de temperatura. No interior do computador, os componentes geram um fluxo de ar quente normalmente superior a 60 graus. Este calor eleva a temperatura do ambiente e o ar condicionado precisa trabalhar mais para compensar a elevação. Podemos reduzir o desperdício de energia quando o computador não estiver em uso, através do quadro de configurações de energia. Para chegar às funções de economia de energia, use o quadro de propriedades de vídeo e a guia Proteção de tela. Escolha um protetor de tela que mantenha a maior parte da tela preta, com o mínimo de objetos não pretos em movimento. Quanto mais claridade na tela, maior é o consumo do monitor, e vice-versa. Regule o brilho e o contraste do monitor para um nível não muito exagerado. Programe o protetor de tela para que entre em ação depois de 1 minuto. Ainda no quadro de proteção de tela, clique no botão Configurações para ter acesso aos demais recursos de economia de energia. Programe as seguintes opções: - Desligar monitor após: 2 minutos; - Desligar discos rígidos após 3 minutos; - Sistema em espera após 5 minutos. Se existir uma guia Hibernação, programe-a para 15 minutos. Outra providência importante é reduzir a iluminação do ambiente, dentro de limites aceitáveis. Quando o ambiente está menos claro, podemos usar também a tela do monitor com menor intensidade, e ainda assim com boa visibilidade.