Energia: como tirar dúvidas com a distribuidora Como esperado, o novo call center da Eletropaulo, criado especialmente para tirar dúvidas sobre o racionamento, está congestionado. Ligando para o 0800-77-12393, é grande a chance de receber o sinal de ocupado. O serviço funciona das 9 às 21 horas. No entanto, até às 15 horas de ontem, apenas seis mil entre dois milhões de pessoas que tentaram acessar o serviço conseguiram ser atendidas. Por isso, ao invés de perder tempo tentando ligar para a distribuidora, a assessora da diretoria do Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual -, Elisete Miyasaki, aconselha buscar outros meios de informação. E dá exemplos: "Muitas vezes, são dúvidas básicas. Por isso, antes de ir atrás da distribuidora, o consumidor pode tentar obter informações em jornais, prospectos e cartilhas". Veja no link abaixo, a cartilha completa do racionamento de energia. Ela também avisa que se a estrutura da distribuidora for inadequada para atender o cliente, o Procon irá intervir para viabilizar um atendimento melhor. Modelo de carta a ser enviado à distribuidora A maneira para entrar em contato com a empresa para revisar a média de consumo, após tirar as dúvidas em jornais e cartilhas, é enviar uma carta registrada à distribuidora até o dia 15 de julho com aviso de recebimento (AR). O consumidor deve justificar o motivo do pedido e anexar provas do consumo atípico durante o ano passado e as razões pelas quais quer mudar o período de cálculo de sua média. A resposta da distribuidora deverá ser dada em no máximo 21 dias. Veja no link abaixo o modelo de carta preparado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). É bom lembrar que, se o consumidor conseguir entrar em contato com a distribuidora por telefone, deve pedir um número de protocolo à atendente e marcar dia e hora de sua ligação.