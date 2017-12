Energia: consumo baixo registra maior economia Consumidores na faixa de até 100 kWh foram os que mais economizaram energia: 90% cumpriram a meta e receberão bônus. Este é o resultado do balanço do primeiro mês de racionamento feito pela Eletropaulo, empresa que atende 4,6 milhões de pessoas em 24 municípios do Estado de São Paulo. O balanço considerou a leitura dos primeiros quatro dias deste mês e, a partir de amanhã, a distribuidora enviará o primeiro lote de contas, incluindo informações sobre o desempenho de economia do consumidor, sobretaxa, bônus e aviso de corte no fornecimento de energia. No total, 71% dos clientes residenciais da Eletropaulo cumpriram a meta de consumo, calculada com base nos meses de maio, junho e julho do ano passado. Dos consumidores na faixa entre 101 kWh e 200 kWh, 65% conseguiram economizar de acordo com a meta. Já entre os que estão na faixa entre 201 kWh e 500 kWh, 41% fracassaram na tentativa de economia e deverão pagar sobretaxa de 50% sobre os valores que ultrapassarem a meta. A menor adesão ao plano ficou por conta dos grandes consumidores - acima dos 500 kWh - 49% deles receberão nas suas contas de luz a sobretaxa de 200% sobre a parcela acima da meta de economia.