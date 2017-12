Energia: crise reduz preço de aparelhos elétricos A crise de energia provocou uma queda no preço dos aparelhos elétricos. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o subgrupo de aparelhos de imagem e som fechou com queda de 0,40% e os eletroeletrônicos com queda de 0,79%. Os aparelhos que tiveram maiores quedas nos preços foram: máquina de lavar roupa (0,90%), geladeira (0,32%), batedeira (3,17%), chuveiro elétrico (0,86%), liqüidificador (1,41%), ferro elétrico (1,78%), videocassete (0,40%) e aparelho de som (0,85%), entre outros. Segundo avaliação do coordenador da Pesquisa de Preços da Fundação Instituo de Pesquisas Econômicas (Fipe), Heron do Carmo, o comportamento desses produtos mostra que o efeito do racionamento de energia elétrica, ao contrário do que se esperava, serviu mais para reduzir do que para elevar preços.