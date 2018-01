Energia de Itaipu será reajustada em 10,32% em janeiro A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira um reajuste de 10,32% para as tarifas de repasse da energia gerada pela hidrelétrica de Itaipu. Com o aumento, que entra em vigor no dia 1º de janeiro, o preço do quilowatt passa de US$ 21,5311 para US$ 23,7524. A tarifa de repasse, segundo a Aneel, é o valor a ser pago pelas distribuidoras cotistas para a compra de energia da hidrelétrica, que é comercializada pela Eletrobrás. A energia de Itaipu corresponde, em média, a 34% do total da energia adquirida por 19 distribuidoras, localizadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O impacto desse aumento para o consumidor só deverá ser sentido na data do reajuste anual de cada distribuidora.