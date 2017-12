Energia de Itaipu será reajustada em 7,62% A energia produzida pela usina de Itaipu será reajustada em 7,62% a partir 1º de janeiro. Com o reajuste, autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e divulgado hoje, em nota à imprensa, a tarifa passará para US$ 19,2071 por quilowatt. Esse reajuste afeta principalmente as distribuidoras de energia do Sul e Sudeste, que compram a maior parte da energia da hidrelétrica binacional. Atualmente as empresas pagam US$ 17,8474 por quilowatt pela energia de Itaipu, que é comercializada pela Eletrobrás. No cálculo da tarifa de repasse, segundo a Aneel, são considerados o custo unitário dos serviços de eletricidade da usina, o custo da energia cedida ao Brasil pelo Paraguai e o saldo da conta de comercialização da Eletrobrás.