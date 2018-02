Energia de reserva será fornecida antecipada em 1 ano O governo decidiu antecipar em um ano o início do fornecimento da energia que será contratada no leilão de energia de reserva marcado para o dia 30 de abril. Portaria publicada na edição de hoje do "Diário Oficial da União" determina que, no leilão, serão negociados dois tipos diferentes de contrato: um prevê a entrega da energia a partir de 1º de janeiro de 2009, e outro, a partir de janeiro de 2010. Inicialmente, o governo planejava negociar nesse leilão apenas contratos que previam o início do abastecimento em 2010. O leilão será exclusivo para usinas que produzem energia a partir da biomassa. A estimativa do governo é de que serão negociados pelo menos 2 mil megawatts (MW). O Ministério de Minas e Energia colocou hoje em consulta pública proposta para a sistemática do leilão de energia de reserva.