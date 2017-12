Energia: desligue o plug quando houver cortes Mesmo não estando previsto, pode haver cortes de energia (apagões). Neste caso, o consumidor deve tomar alguns cuidados com os eletrodomésticos. A queda de energia pode danificá-los, devido a variações de tensão elétrica. A fabricante dos produtos Brastemp e Consul, a Multibrás S. A., dá dicas aos consumidores de como agir na eventualidade de um apagão para preservar os aparelhos. Uma das medidas mais simples é tirar o plug da tomada e só reconectar quando voltar a energia. Veja abaixo outras medidas para evitar danos nos eletrodomésticos: - Desligue o plug da tomada ou o disjuntor do circuito que alimenta o equipamento. - Evite abrir e fechar as portas dos refrigeradores e freezers durante o apagão. Assim, é possível garantir um tempo maior de conservação dos alimentos. - No caso de desconectar máquinas de lavar roupas e louças da tomada depois de iniciada a operação, não retire a água. Quando voltar a energia, o ciclo termina a partir do ponto em que parou. - Aparelhos de ar condicionado e fornos de microondas também devem ser desconectados. Assim como, televisores, DVDs, aparelhos de som, videocassetes e aparelhos eletroportáteis. - Deve-se tomar os mesmos cuidados com computadores que não possuem no break (dispositivo que permite autonomia temporária de energia com tempo suficiente para salvar arquivos e desligar corretamente o computador). A empresa oferece um serviço telefônico para orientar seus consumidores. Na cidade de São Paulo, os telefones são (0xx11) 3116-2499 para produtos da Brastemp e (0xx11) 3116-2477, para a Consul. Nas demais localidades, a ligação é gratuita nos telefones 0-800-900-999 para produtos da Brastemp e 0-800-900-777, para Consul.