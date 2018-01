Energia e alimentos foram os vilões do IPCA em 2002 As tarifas de energia elétrica registraram alta acumulada de 19,88% no ano passado e deram a maior contribuição individual (0,77 ponto porcentual) para o IPCA de 2002, que foi de 12,53%. Outras contribuições significativas para a inflação acumulada no ano foram dadas pelo gás de botijão (48,33% de aumento e contribuição de 0,65 ponto porcentual); ônibus urbanos (12,06% e 0,56 pp) e gasolina (12,09% e 0,53 pp). Em termos regionais, a maior inflação do ano foi registrada em Brasília (14,79%) e a menor em São Paulo (11,36%). Segundo a gerente do Sistema de Índices de Preços do IBGE, Eulina Nunes dos Santos, a região metropolitana de São Paulo contribuiu para "segurar um pouco" a inflação do ano porque tem impacto significativo sobre a taxa e foi a única região onde não houve no período reajuste dos ônibus urbanos. Alimentos: um terço do IPCA Os produtos alimentícios deram a principal contribuição ? de grupo ? para a alta da inflação em 2002 (12,53%), com aumento acumulado de 19,47% no ano. Os alimentos foram responsáveis, sozinhos, por 4,63 ponto porcentual da taxa, ou seja, por um terço da inflação anual. A elevação foi reflexo direto da alta do dólar e foi mais intensa em produtos como farinha de trigo (75,57%), óleo de soja (73,07%), açúcar refinado (66,23%) e feijão carioca (61,79%). Embora com variação menos intensa do que esses produtos, o pão francês deu a maior contribuição individual (0,52 ponto porcentual) para a alta dos alimentícios no ano, com aumento de 37,14%. Pior para os mais pobres A população mais pobre foi a que sofreu os maiores efeitos das altas nos preços no ano passado. A inflação medida pelo INPC (renda de um a oito salários mínimos) acumulou alta de 14,74% no ano, ou 2,21 ponto porcentual superior ao IPCA (renda de um a 40 salários mínimos), que teve alta de 12,53% em 2002. Eulina Nunes dos Santos, explicou que a inflação da camada de menor renda da população foi maior porque produtos que apresentaram altas significativas no período, como gás de botijão, energia elétrica e ônibus urbano, têm um peso maior no consumo dos mais pobres. Os resultados de 2002 repetiram o que já havia ocorrido em 2001, quando o IPCA subiu 7,67% e o INPC, 9,44%. Inflação de custos A inflação medida pelo IPCA em 2002 (12,53%) foi "uma inflação de custos", segundo avalia a gerente do Sistema de Índices de Preços do IBGE. Eulina lembrou que a desvalorização do real no período "atingiu os diversos produtos em proporções diferentes". A influência do dólar foi mais intensa no segundo semestre. A taxa de inflação acumulada nos últimos seis meses do ano totalizou 9,32%, ante 2,94% no primeiro semestre. O IPCA triplicou no período embalado especialmente pelos alimentos, que ajudaram a conter a inflação no primeiro semestre com alta acumulada de apenas 0,6% mas registraram no segundo semestre elevação de 18,76%. A inflação de janeiro e a inflação do ano de 2003 Eulina Nunes dos Santos não quis divulgar qualquer estimativa para a inflação medida pelo IPCA de janeiro, mas adiantou que haverá impactos importantes sobre a taxa. São eles o reajuste de 12,8% em vigor a partir de 29 de dezembro; o aumento de 7,12% no gás de botijão; resíduos do reajuste de 14,1% nos preços do cigarro a partir de 6 de dezembro do ano passado e dos remédios; reajuste na energia elétrica no Rio (28,5% a partir do dia 31 do ano passado) e, ainda, reajustes nos ônibus urbanos em São Paulo (21,43% a partir de 12 de janeiro) e em Belo Horizonte (13% em 29 de dezembro).