Energia e telefonia móvel derrubam rentabilidade de serviços O setor de serviços deve fechar o balanço de 2002 com uma rentabilidade de vendas negativa em 16,6%, contra o índice positivo de 1,6% do ano anterior. A projeção é da Serasa, que realizou um estudo de empresas do setor com base em dados coletados até setembro do ano passado. De acordo com o documento, os setores de energia e de telefonia celular foram os grandes vilões do ano, puxando o desempenho do setor de serviços para baixo. "A alta das taxas de juros, por conta das instabilidades políticas e econômicas geradas no ano passado, somada ao fato de os endividamentos das empresas de energia elétrica e telefonia celular estarem atrelados ao dólar (...) levaram o setor de serviços a essa rentabilidade negativa", explica o coordenador de análises setoriais da Serasa, Marcos Augusto de Abreu. A rentabilidade de vendas do setor de energia elétrica passou de 3,2%, índice aferido em 2001, para 31,2% negativos, projeção feita para o fechamento de 2002. No caso da telefonia celular, a variação foi de 19,3% negativos para 57,5% negativos, um decréscimo mais de 30 pontos porcentuais. Os setores de construção civil e de telefonia fixa barraram uma queda ainda maior na rentabilidade de vendas do setor de serviços, apresentando taxas positivas de 7,7% e 6,3%, respectivamente. De acordo com Abreu, a captação reduzida de crédito internacional por parte das empresas de construção civil e o fato de as agentes do setor de telefonia fixa já terem, em sua maioria, uma base instalada antes da privatização, permitiram esses desempenhos positivos. O estudo da Serasa identificou também a evolução de vendas do setor de serviços, que deve apresentar em 2002 o primeiro índice negativo (-5,4%) dos últimos sete anos. Mais uma vez os setores elétrico e de telefonia celular figuram como os principais vilões, com taxas negativas de 16,5% e 3,2%, respectivamente. Abreu lembra que durante os dois primeiros meses do ano passado o País ainda enfrentava a crise de energia elétrica, que levou ao plano de redução de consumo. "O fato é que o consumidor aprendeu a economizar energia, e essa queda de uso se traduziu nas vendas do setor", explica. A queda do nível da atividade econômica ao longo do ano e o maior comprometimento da renda dos brasileiros também contribuíram para esse desempenho negativo. Além desses dois últimos fatores, o que influenciou também para a evolução negativa do setor de telefonia foi a maior taxa de desemprego verificada no País ao longo de 2002. "Com a renda comprometida e com a falta de emprego, o consumidor reduziu os gastos com telefone celular e optou também pelos pré-pagos, mais fáceis de controlar", afirma Abreu.