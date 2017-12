Energia: economia sem abrir mão do conforto No começo, a reclamação contra o plano de racionamento foi geral. A justificativa era de que seria muito difícil economizar energia. Mas, passado quase dois meses do início do racionamento, muitos consumidores notaram que podem viver bem, gastando menos eletricidade, sem abrir mão de seu conforto. Na verdade, muito do que se economizou era energia desperdiçada. Agora, esses consumidores falam em manter a economia, mesmo após o fim do racionamento. A analista pedagógica Denise Aparecida Iavasso, por exemplo, notou que o número de eletrodomésticos ligados era um exagero. "Na cozinha era cada hora uma pessoa ligando um eletrodoméstico. Acho que, na realidade, paramos de desperdiçar. O racionamento ajudou as pessoas a pararem de gastar o que não era preciso." O analista de sistemas Maurício de Deus assume que desligou muita coisa que permanecia ligada sem necessidade. "Não precisei deixar de fazer nada do que costumo fazer, minha vida não mudou em nada. Só assim que podemos perceber o quanto jogamos fora. O que eu gastei para comprar as lâmpadas fluorescentes, recupero em menos de dois meses." A professora Myriam Cardinali só sente falta do freezer, que foi desligado juntamente com uma geladeira antiga. "Isso é complicado porque faz com que eu vá mais vezes ao supermercado, pois não posso comprar congelados. Mas, de resto, não foi um desespero. A economia no bolso vale a pena", diz ela que reduziu o consumo de 534 kWh para cerca de 300 kWh na residência onde mora com mais três adultos.