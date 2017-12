Energia elétrica no Rio aumenta em média 15,5% amanhã A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou a CERJ a aplicar reajuste de 15,52 % em média na tarifa das contas de energia elétrica a partir de amanhã, dia 31 de dezembro. Nota da companhia, divulgada há pouco, informou que este índ ice é decorrente do processo de Revisão Tarifária iniciado no início de 2003. A nota também lembra que nos últimos sete anos, a empresa aplicou cerca de R$ 1 bilhão em sua área de concessão para a melhoria do sistema elétrico, e para o atendimento de se us clientes e na capacitação de profissionais. A CERJ está presente em 66 municípios, atendendo 1,5 milhão de consumidores no Estado do Rio.