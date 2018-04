Energia fará do Brasil país-chave em 2020, diz estudo A disponibilidade de recursos energéticos dará ao Brasil um "papel-chave" em 2025, de acordo com um estudo do Instituto de Estudos de Segurança da União Européia (ISS, na sigla em inglês) - uma agência autônoma criada pelo bloco para prestar assessoria em suas decisões de política exterior e defesa. "O país é o primeiro produtor mundial de etanol e se tornará um dos maiores exportadores desse biocombustível", diz o estudo. O documento também vê com otimismo o projeto de um "Anel Energético", que em 2010 "deverá interligar campos de gás no Peru e Argentina com o Brasil, Chile e Uruguai". Segundo o ISS, a América Latina deverá observar uma maior competição por seus recursos energéticos, procurados principalmente por EUA e China. Nesse cenário, o Brasil "emerge como o maior ator regional no setor da energia", com um "papel-chave na formação do mercado energético da América do Sul". Liderança Junto com o Brasil, o México deve ser destaque na América Latina em 2025, diz o documento. Mas, enquanto os mexicanos se aproximarão cada vez mais dos EUA, "o Brasil provavelmente se tornará um pólo econômico e político próprio" e buscará fortalecer relações com seus vizinhos, sobretudo com a Argentina. Segundo o informe, a região ainda precisa encontrar sua própria fórmula de desenvolvimento econômico e político, que deve ser algo "entre o ultraliberalismo e as tentações populista e ´narcisista-leninista´ (sic)". "Líderes como o ex-presidente chileno Ricardo Lagos e como Luis Inácio Lula da Silva, do Brasil, parecem ter encontrado esse feliz meio termo", afirma o texto.