Energia: governo cria exigências para enquadrar consumidor de baixa renda Os consumidores de energia elétrica que gastam entre 80 kW/h e 220 kW/h mensais só poderão ser considerados de baixa-renda, com direito a desconto nas tarifas, se suas famílias tiverem renda mensal per capita de até meio salário mínimo e tiverem direito aos benefícios do auxílio-gás, do Bolsa Escola ou do Bolsa alimentação. Estas são algumas das exigências fixadas hoje por resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na qual foram uniformizados os critérios para essa faixa de consumo. Anteriormente a agência já havia fixado o piso de consumo de 80 kW/h mensais, abaixo do qual todo mundo será enquadrado como baixa renda, independentemente da renda ou da inscrição nos planos de asssitência federais. Além de pagar tarifa mais barata, esses consumidores estão isentos da cobrança do seguro apagão e da tarifa extra que será cobrada pelos próximos seis anos, em média, para recompor as perdas das distribuidoras com o racionamento de energia. Mas a Aneel estabeleceu ainda tetos regionais de consumo para a baixa renda, que variam de 140 kW/h a 220 kW/h mensais. As quatro maiores distribuidoras de energia de São Paulo ?Eletropaulo, Elektro, CPFL e Bandeirante- terão o teto máximo. Quem ultrapassar o teto regional, mas ficar abaixo do limite de 220 kW/h, pagará tarifa normal apenas sobre o excedente. Mas se ultrapassar o limite de 220 kW/h, pagará tarifa normal sobre todo o consumo. Até o início desse ano cada empresa fixava seu critério de enquadramento na baixa renda, até o limite de 220 kW/h. Uma lei aprovada no Congresso fixou o piso em 80 kW e determinou que a Aneel regulamentasse a faixa superior a esse consumo. Com a criação do piso, muitos consumidores que eram excluídos pelas distribuidoras, apesar do baixo consumo, passaram a gozar do benefício. Com os critérios de hoje, as distribuidoras poderão calcular o valor da perda de receita que terão com a mudança na legislação e poderão buscar o ressarcimento junto ao Ministério de Minas e Energia. Apagão A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) fixou, também, em R$ 10,2 bilhões o total dos pagamentos que serão feitos às distribuidoras de energia para recompor as perdas com o racionamento e o déficit da parcela dos custos não gerenciáveis das distribuidoras como a energia comprada de Itaipu, que é cotada em dólar. O órgão regulador divulgou também por qual prazo cada distribuidora terá o direito de cobrar as tarifas extras para repor as perdas das empresas com o racionamento. Os consumidores de energia da Companhia Energética do Rio de Janeiro (Cerj) são os que ficarão por mais tempo ? 114 meses ? pagando a tarifa extra. Desde o início do ano, os consumidores residenciais de energia estão pagando a mais 2,9% e os industriais, 7,9%. O período de cobrança varia de quatro meses a nove anos e meio, dependendo das perdas das empresas e da características dos consumidores de cada distribuidora. O prazo médio será de seis anos. No caso da Eletropaulo, os consumidores pagarão a tarifa extra por 65 meses. No caso da CPFL, que também atende São Paulo, a cobrança durará 75 meses. A Electro poderá cobrar a tarifa extra por 59 meses, e a Bandeirante, por 64 meses. Em nota divulgada, a agência informou que as empresas deverão receber R$ 1,26 bilhão para recomposição da receita referente ao período de 1º de janeiro de 2002 a 28 de fevereiro deste ano, quando terminou o racionamento. Somado às perdas referentes ao período de 1º de junho a 31 de dezembro do ano passado, já divulgado pela Aneel na última semana, esse valor chega a R$ 6,2 bilhões. A Aneel informou ainda que as distribuidoras têm direito a R$ 1,39 bilhão, valor referente às variações dos itens da parcela dos custos não gerenciáveis do período de 1º de janeiro a 25 de outubro de 2001. As empresas também terão direito a R$ 2,5 bilhões referentes ao montante de energia comprada das geradoras no Mercado Atacadista de Energia (MAE) durante o período de racionamento.