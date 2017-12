Energia: Idec repudia decisão do STF O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) lamenta a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em julgar constitucionais as medidas de racionamento. Desde ontem, o corte e a sobretaxa - pontos mais polêmicos da Medida Provisória - são considerados legais e serão aplicados. Como o Supremo é o órgão máximo da Justiça no País, não há muito o que fazer além de seguir as determinações do governo. Mas, a coordenadora executiva do Idec, Marilena Lazzarini, afirma que o Instituto tentará encontrar meios legais para que o consumidor possa buscar seus direitos, no caso de se sentir lesado. O Idec também entregou à Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (CGCE) um documento para que sejam analisados os casos de consumidores de baixa renda - os mais atingidos pelo plano do governo federal, segundo o Instituto. Outras reivindicações serão enviadas a CGCE. Entre elas, a ampliação dos casos especiais.