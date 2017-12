Energia: mais uma decisão contra a União O recurso da União Federal contra a liminar (decisão provisória) concedida no Estado de Minas Gerais foi indeferido pelo juiz Antônio Souza Prudente, do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região. Ontem, o presidente do mesmo Tribunal, Fernando Tourinho Neto, já havia negado um outro recurso também impetrado pela Advocacia Geral da União (AGU). Com isso, fica proibida a cobrança da sobretaxa de 50% para consumidores que gastam entre 200 kWh e 500 kWh, e de 200% para quem gasta acima de 500 kWh. A decisão vale apenas para o Estado de Minas Gerais, mas a União ainda pode recorrer. O Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais (MDC) e o Procon Assembléia de Minas Gerais foram os responsáveis pela ação. Depois desta segunda derrota do governo no TRF, o advogado das duas entidades, Délio Malheiros, afirma que será muito difícil o governo conseguir uma vitória mais para frente. Ou seja, outros recursos no próprio TRF, no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, em caso de questões constitucionais, no Supremo Tribunal Federal. A Medida Provisória (MP) que estabelece as regras do racionamento entra em vigor na próxima segunda-feira e o Estado de Minas Gerais, se não houver decisão em contrário, estará livre da sobretaxa.