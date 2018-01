Energia: medidas adicionais estão descartadas O presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), ministro Pedro Parente, disse que mesmo com o aumento do consumo de energia registrado nos últimos sete dias nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, o governo não está avaliando a adoção de medidas adicionais ao programa de racionamento. Ele também descarta os apagões na região Nordeste do País. Para as regiões Sudeste e Centro-Oeste, o ministro manteve a projeção, já feita pelo governo, de que apagões ou medidas adicionais ao racionamento estariam afastadas até o final de setembro. Hoje, o ministro Pedro Parente convocou entrevista coletiva para explicar a posição da GCE. Parente disse que, apesar da economia de energia estar abaixo da meta estabelecida de 20% nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, o nível dos reservatórios nas três continua acima da curva guia, que vem a ser o limite a que a água das barragens pode descer, de acordo com o que foi definido pelo governo. O presidente da GCE citou dados de ontem do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) segundo os quais os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste estão em 24,1% da sua capacidade, o que representa 2,72 pontos porcentuais acima da chamada curva guia (limite final). Pedro Parente lembrou que esse nível é superior ao de julho, que estava 2,46 pontos porcentuais acima da curva guia. O ministro enfatizou que sempre havia dito que o nível dos reservatórios é a referência para que a Câmara decida adotar ou não o Plano B, aquele que prevê a possibilidade de apagões. Parente explicou que no mês de agosto houve um aumento do consumo de 4 pontos porcentuais, em relação ao consumo de julho. Ele também disse também que essa sazonalidade foi verificada nos anos anteriores, quando não havia racionamento.