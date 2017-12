Energia: novo plano prevê apagões e feriados Os consumidores das Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste poderão ter cota de racionamento aumentada de 20% para até 30% caso o governo federal tenha de pôr em prática o plano de apagões. Os desligamentos programados deverão ser informados com 72 horas de antecedência para que os clientes das distribuidoras possam se preparar. A meta redução do consumo será definida para cada concessionária e poderá ser diferente numa mesma região. Ou seja, prevalecerá o critério de desempenho de cada distribuidora. A concessionária que conseguiu fazer com que o conjunto de clientes ficasse dentro da meta enfrentará menos hora sem energia elétrica. O plano de apagões livra as grandes indústrias dos cortes programados. Porém, antes de chegar a esta medida extrema, a Câmara de Gestão de Crise de Energia Elétrica (GCE) dispõe de outros mecanismos. A primeira alternativa seria decretar feriados às sextas-feiras, desde que não tenham feriados nacionais ou estaduais programados para a mesma semana. Os feriados ocorreriam até que a situação energética nacional fosse normalizada. A GCE pode usar também o estoque de água do reservatório de Ilha Solteira, em São Paulo; aumentar o racionamento para grandes empresas e implantar os apagões às sextas-feiras (feriados) e fins de semana subseqüentes. Novo plano é levado à opinião pública O plano de apagões foi submetido à consulta pública, ontem, pela CGE. As diretrizes foram divulgadas por seu presidente, ministro Pedro Parente, e pelos coordenadores Euclides Scalco, Rex Nazaré, Celso Cerchiari e Jerson Kelman. "É importante que todos conheçam este plano e saibam que ele poderá ser usado caso o desempenho hidrológico não atinja a meta estabelecida", disse Parente."Hoje (ontem) podemos afirmar que não teremos apagões antes da segunda semana de agosto." Um balanço divulgado ontem indica que os níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas nas regiões onde o racionamento está em vigor encontram-se acima da curva de referência. Ou seja, as barragens contam com maior quantidade de água do que a prevista. Para o ministro, esses indicadores poderão afastar os apagões. Parente ressaltou que a CGE vem acompanhando o comportamento do consumo nos Estados que estão sob racionamento.