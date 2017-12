Energia: órgãos contestam racionamento Logo após o reajuste de tarifas de energia anunciado pelo governo, no dia 4, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) lançou uma campanha de protesto. Segundo a advogada da entidade Andrea Salazar, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Constituição Federal, que apontam os serviços públicos como contínuos, não foram respeitados. "O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou constitucional o corte de energia, caso não respeitemos as regras. Como podem, nesse momento, cumprir o contrato de concessão fixando um reajuste anual?." O Idec encaminhou ofício ao presidente da República e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). "Pedimos para que cada um também mande um documento por conta própria como forma de protesto." Para esclarecer dúvidas dos consumidores, o Idec promoveu um mutirão na quarta-feira e no sábado. Os problemas mais graves serão encaminhados para a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE). Na quarta-feira, o Idec atendeu 217 pessoas. Segundo Andrea, entre os problemas mais comuns estão a meta estipulada de forma errada pela concessionária. "Os cálculos de redução de consumo deveriam ser comparados com os meses de maio, junho e julho, o que não ocorre em muitos casos", explica a advogada. Outras situações, como o aumento no número de moradores e as residências que já economizavam o máximo por pertencerem à população de baixa renda, também estão entre as reclamações mais freqüentes. "Quem já economizava o máximo para poupar gastos não tem como reduzir mais 20%", comenta Andrea. Nesse caso, o instituto pede que o morador envie uma carta à concessionária e à GCE. Quanto ao aumento do número de residentes, a Câmara não considera exceção. "Mesmo assim, orientamos para enviar carta de justificativa, para pressionar a GCE a incluir a situação como exceção", afirma a advogada do Idec. No site do Idec (veja no link abaixo), há modelos de cartas disponíveis para que o consumidor possa formular sua queixa adequadamente. Plantão de dúvidas sobre o racionamento O Procon também tornou disponível seus poupatempos para esclarecer dúvidas de consumidores. Em São Paulo, há postos na Praça do Carmo, s/n.º, Poupatempo Sé; Rua Amador Bueno, 176, Poupatempo Santo Amaro; Avenida do Contorno, 60, Poupatempo Itaquera. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, e aos sábados, das 7 às 13 horas. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone 1512. O prazo para as pessoas contestarem as metas das residências junto à Câmara termina hoje. As empresas têm 20 dias para analisar os pedidos enviados. "Mas acreditamos que, depois da divulgação das concessionárias, o número de reclamações deve aumentar", afirma Sônia, do Procon.