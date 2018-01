Energia precisa de US$ 16 trilhões até 2030, aponta IEA O diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês), Claude Mandil, afirmou que será necessário investir US$ 16 trilhões no setor de energia mundial até 2030. Mandil, falando a jornalistas em evento em Londres, afirmou que o investimento total apenas no setor de petróleo será de mais de US$ 3 trilhões nesse período. O economista-chefe da IEA, Fatih Birol, disse que esses números baseiam-se em um preço inicial do petróleo de US$ 21 o barril, que iria subir após uma década para US$ 29 por barril. O financiamento para os investimentos necessários para as economias de transição e os países em desenvolvimento será o maior desafio, destacou Mandil. Ele acrescentou que as reservas atuais de petróleo serão suficientes para atender à demanda global das próximas três décadas e depois disso. Ainda segundo o diretor-executivo, é cedo para falar sobre as necessidades de petróleo para o ano que vem.