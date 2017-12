Energia: risco de apagão pode aumentar meta A Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) divulga hoje duas resoluções que vão estabelecer as regras a serem seguidas pelas distribuidoras de energia elétrica, na hipótese de serem adotados os apagões para enfrentar a crise. Na tentativa de evitar os apagões, o governo não descarta um aumento na cota de racionamento - que poderia passar dos atuais 20% para 24% ou até 36% - e os feriadões. O porcentual de aumento da economia de energia será definido com base na evolução do nível de água nos reservatórios das hidrelétricas. Se a água baixar 0,5 ponto porcentual em relação ao limite mínimo de segurança, os técnicos do governo recomendam um aumento na cota de quatro pontos porcentuais, o que elevaria a meta de racionamento residencial para 24%, por exemplo. Se a redução ficar dois pontos porcentuais abaixo do limite, haveria necessidade de aumentar a economia em 16 pontos porcentuais. Hoje essas possibilidades ainda estão distantes, pois os reservatórios estão conseguindo manter o volume de água em níveis superiores ao piso fixado pela GCE. Opinião pública será consultada sobre as resoluções da GCE A proposta do governo vai abrir espaço para que a população possa opinar sobre as regras do apagão. As duas resoluções da GCE serão submetidas a consulta pública nas próximas semanas e as sugestões que forem consideradas um aperfeiçoamento ao projeto do governo serão incorporadas. "A idéia é preparar a sociedade para um eventual apagão e é importante que setores envolvidos possam avaliar e saber se podem executar as diretrizes da Câmara", disse um auxiliar do presidente Fernando Henrique Cardoso. Uma das resoluções vai definir o que são os setores essenciais - que serão poupados dos apagões - e a outra dará o respaldo jurídico necessário às distribuidoras de energia para que possam fazer os apagões programados. Entre os setores essenciais, estão hospitais com centros cirúrgicos e de hemodiálise, aeroportos e portos. No caso dos presídios, o governo considera a possibilidade de cortes programados com o reforço de segurança, embora a tendência seja incluí-los na lista dos serviços essenciais. A Esplanada dos Ministérios e a Presidência da República serão poupadas dos apagões. Técnicos avaliam os efeitos do apagão Na avaliação feita pelos técnicos da GCE, não haverá dificuldades em coordenar os apagões por causa dos serviços hospitalares. Nas grandes cidades, onde estão os maiores e mais importantes centros clínicos, será possível desligar a energia dos bairros, já que boa parte desses hospitais tem gerador próprio. As residências e estabelecimentos comerciais que estiverem ligados num mesmo abastecedor de hospitais ou de outros serviços essenciais que não têm gerador de eletricidade poderão acabar sendo beneficiados, pois deverão ser poupados dos apagões. Em compensação, quem estiver fora dessas áreas poderá ser submetido a mais cortes compulsórios de energia para compensar outras regiões que não podem ser cortadas.