Energia: saiba como economizar Mudando os hábitos, o consumidor pode economizar energia. A meta do governo é que os consumidores residenciais cortem seus gastos em 20%. Veja abaixo como economizar. As dicas são do superintendente de marketing da Light, Paulo Renato Marques, e do analista de marketing da Eletropaulo, José Marcelo Sigoli. Geladeira (potência média de 300 W) - Descongelar regularmente. A crosta de gelo puxa mais energia. - A borracha da porta deve estar em boas condições. Um teste: pegue uma folha de papel, coloque entre a borracha e a porta, com metade da folha para fora. Feche a porta e tente puxar o papel. Se sair facilmente, a vedação está comprometida. - Não colocar roupas e tênis para secar atrás da geladeira. - Mantenha a geladeira distante da parede - em média, 20 centímetros (ver manual). E em local ventilado. - Evitar abrir a porta da geladeira toda hora. - Não forrar as prateleiras com plásticos (mesmo vazados). O plástico dificulta a circulação de ar dentro do refrigerador que necessita de mais energia para funcionar. - Diminuir o termostato para 2 ou 1 (especialmente no inverno). - Não concentrar um volume muito grande de alimentos, o que dificulta a circulação de ar, nem colocar alimentos quentes na geladeira. Freezer (potência média de 300 W) - Verificar se é possível desativar o freezer colocando os alimentos no congelador da geladeira. Isto representa uma economia de 50 kWh por mês. Se desligar, limpe o freezer e deixe a porta entreaberta para não mofar. Ar Condicionado ( potência média 1000 W) - Um dos vilões do consumo. Quanto mais BTUs (Unidade Térmica Britânica, que mede a capacidade de resfriamento do aparelho) tem um ar-condicionado, mais energia ele consome. - No meio da noite, o ventilador pode substituir o ar-condicionado (redução de 50% no consumo). - Mantenha portas e janelas bem fechadas. Se possível cubra paredes e tetos com isolantes. - Feche as cortinas caso haja entrada de raios solares. - Deixe o ar condicionado de 4 a 5 graus abaixo da temperatura externa. Iluminação (potência variável) - Troque todas as lâmpadas pelas fluorescentes compactadas. A medida reduz o consumo em 80%. Uma lâmpada fluorescente compacta de 15 W corresponde a uma lâmpada normal 60 de W. Em média, as fluorescentes duram dez mil horas, enquanto uma lâmpada normal de 60 W, apenas mil horas. - Aproveite a iluminação natural. Prefira cores claras para a pintura das paredes, móveis e acessórios. - Apague as luzes ao sair do ambiente. Ferro elétrico (potência média 1.200 W) - Outro vilão do consumo. Concentrar o maior número de roupas possível para ligar o ferro, porque o aparelho consome mais energia no aquecimento inicial. - Deixe as peças mais leves e fáceis para passar por último, para aproveitar o calor do ferro desligado. Chuveiro (potência média 6.000 W) - O grande vilão. O chuveiro elétrico, em termos de potência, representa 20 geladeiras. - Evite escovar os dentes, fazer a barba ou depilação no chuveiro. Banhos devem durar em média sete minutos. - Se agüentar o frio, coloque o chuveiro na posição verão e diminua a vazão de água para aumentar a temperatura. A economia é de 30%. E desligue o chuveiro ao se ensaboar. - Não use duchas de alta pressão. - Não estique a resistência queimada porque quebrou um pedaço. Pode sair mais caro do que comprar uma nova, que custa em média R$ 2. Boiler (reservatório com aquecedor de água) - Escolha um boiler com capacidade adequada às necessidades. - Dê preferência a modelos com melhor isolamento do tanque e com dispositivo de controle da temperatura. - Instale o aquecedor o mais próximo possível dos pontos de consumo. - Reduza a temperatura para 45 graus. - Isole adequadamente as canalizações de água quente. - Nunca ligue o aquecedor à rede elétrica sem ter certeza de que ele está cheio d´água. Para isso, verifique se sai água das torneiras de água quente. - Quando usar o aparelho, ajuste o termostato de acordo com a temperatura ambiente. Se esquentar demais e você tiver que misturar água fria, será desperdício. - Ligue o aquecedor apenas o tempo necessário. Se possível, instale um timer para tornar automática essa tarefa. - Se puder, substitua o boiler por um aquecedor a gás. Máquina de lavar e secadora (potência média entre 600 e 800 W) - Concentrar o maior número de peças para colocar na máquina de lavar. O mesmo serve para a secadora de roupas. - Deve-se preferir a utilização da capacidade máxima determinada pelo fabricante da secadora e da máquina de lavar roupas. - Utilizar a quantidade de sabão adequada para não repetir a operação de enxágüe. - Se possível, coloque as roupas para secar em áreas externas e quintais. Microondas (potência média 1.200 W) - Prefira usar fogão a gás. Se não for usar o aparelho, tire o plug da tomada. Televisor (potência média entre 80 e 100 W) - Não assistir TV com a luz acesa. - Se a família estiver assistindo o mesmo programa, ter apenas uma TV ligada. - Não dormir com a TV ligada. Use o desligamento automático. - Não deixe a TV ligada sem necessidade. - Não use o controle remoto para desligar o televisor. Use o botão power direto no aparelho. Computadores (potência média 250 W) - Aproveitar os recursos de descanso de tela. - Colocar o computador em espera quando possível. - Não esquecer o computador e impressora ligados. Aparelhos novos - Comprar produtos chamados da linha branca (freezer, geladeira e ar-condicionado, por exemplo) que possuam o selo do Programa Nacional de Conservação de Energia (Procel). Este selo significa que o aparelho consome menos energia que seus similares sem o selo Procel.