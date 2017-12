Energia subsidiada para a indústria eletro-intensiva A Medida Provisória (MP) 677, de 22 de junho, prorrogou até 2037 os contratos de compra de energia produzida pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) por empresas eletrointensivas. Sem a MP, os contratos teriam vencido ontem, o que sujeitaria as empresas consumidoras a pagar pela energia cerca do triplo do que pagavam, causando-lhes sérios apuros financeiros.