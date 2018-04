?Energia velha? pode ser indexada pelo IGP-M O governo poderá fixar o Índice Geral de Preços (IGP-M) para corrigir os preços da energia elétrica das geradoras federais que será vendida em leilões a partir de setembro, a denominada "energia velha". A minuta de contrato colocada em discussão pública, em julho, previa o uso do IPC-A, preferido pela área econômica. Mas os contratos atuais, assinados entre distribuidoras e geradoras, prevêem a correção pelo IGP-M. Esse índice foi escolhido ainda em 1995 pelo Conselho Nacional de Desestatização, mas dois anos atrás passou a ser rejeitado pela área econômica do governo por estar pressionando a inflação. É que o IGP-M captava elevações de preços que nem sempre eram refletidos no IPC-A e refletia com mais ênfase os próprios aumentos de energia que são incluídos no cálculo do índice. A oportunidade de mudar a indexação apresentou-se agora, quando os volumes de energia dos contratos serão reduzidos em um quarto a cada ano e a energia liberada será vendida em leilões. Mas parte dos técnicos acredita que é melhor manter a indexação desses contratos ao IGP-M para manter coerência com os demais contratos do setor. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), José Mário Abdo, disse que a escolha entre um dos dois índices será uma decisão de governo, que a Aneel apenas cumprirá. "A decisão será tomada entre o ministérios da Fazenda e de Minas e Energia, talvez nesta semana", afirmou.