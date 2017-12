Enersis estuda compra da Cesp, Copel e Elektro A Enersis SA, do Chile, planeja investir cerca de US$ 700 mi em aquisições na América Latina, sobretudo no Brasil, este ano. A notícia, divulgada pelo jornal financeiro El Diário, de Santiago, foi confirmada por um porta-voz da Enersis à agência Dow Jones. Segundo o jornal, o executivo-chefe da Enersis, Juan Ignacio Dominguez, disse a analistas que a companhia está estudando a compra da Companhia Energética de São Paulo (Cesp) ou da Companhia Paranaense de Energia (Copel), que devem ser privatizadas este ano. A Enersis também está interessada na distribuidora Elektro, segundo o jornal. Dominguez disse que a companhia tem capacidade para assumir a dívida necessária para implementar esse plano de investimentos, acrescenta o jornal.