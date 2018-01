Engorda de animais: IR é de 20%, diz Receita Há uma polêmica sobre qual a alíquota de Imposto de Renda (IR) correta para os contratos coletivos de engorda de animais, chamados de Contratos de Investimento Coletivo (CIC). A Receita Federal (RF) entende que a alíquota é de 20%, como se o investimento fosse de renda fixa. Mas há empresas recolhendo apenas 10%, por considerar que o investimento é renda variável. A posição da RF se baseia no Ato Declaratório Normativo Cosit nº 19, de 11 de novembro de 1998, emitido pela própria Receita. Neste ato, fica definido que a alíquota é de 20% a partir de 1998, como as aplicações de renda fixa. Acontece que a aplicação em engorda de animais não garante um rendimento como o da renda fixa, uma vez que o ganho depende do preço de venda da arroba do animal no vencimento do contrato. Esta questão acabou gerando uma polêmica entre empresas que recolhem IR de 10% e a Receita Federal. Segundo Cássio Martins Camargo Penteado Júnior, advogado tributarista do escritório Toledo e Penteado Advogados Associados, o objetivo de um Ato Declaratório é detalhar uma lei que já existe, assim como os decretos e resoluções. "Trata-se de uma interpretação do poder executivo sobre uma regra fixada pelo legislativo", explica. No caso do Ato Declaratório Normativo Cosit nº 19, Penteado Júnior acredita que houve uma interpretação errada da lei. "A aplicação em engorda de animais é claramente um investimento em renda variável, já que o ganho do investidor depende do preço da arroba no vencimento do contrato. Nesse caso, a alíquota de IR deveria ser de 10%". CIC: investimento de renda fixa ou variável? O contrato coletivo garante uma engorda mínima, mas isso não é um rendimento definido, como o de renda fixa. Afinal, o rendimento efetivo vai depender da engorda mínima e do preço de venda da arroba por ocasião do vencimento do contrato. Se o preço cair muito, o investidor pode até ter perdas, o que caracteriza a renda variável, como o investimento em ações. Essa é a avaliação das empresas que cobram a alíquota de 10%. A Receita Federal, no entanto, entende que o contrato de investimento coletivo é de renda fixa porque garante engorda mínima, desconsiderando o risco do investimento. Para Penteado Júnior, a classificação legal dos contratos de investimento coletivo como renda fixa ou variável é, de fato, o grande problema na questão. "Como não há legislação sobre isso, há dubiedade", avalia o advogado. Veja a seguir mais matérias sobre o Imposto de Renda na engorda de animais. E saiba que o investidor não corre risco de punições futuras. Acompanhe também na Cartilha de Investimentos em Boi Gordo todas as informações sobre os investimentos em engorda de animais e seus riscos.